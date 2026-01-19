«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лжегазовщика

Управляющая компания должна уведомить жильцов о проверке газа минимум за неделю, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, следует связаться с УК по телефону и уточнить информацию о визите специалиста.

Не стесняйтесь проверять сотрудников, представляющихся газовыми службами, перед тем как впустить в квартиру. Важно вовремя тестировать газовые плиты, чтобы избежать беды. К сожалению, именно на этом играют нечестные люди. Обычно график визитов известен заранее. По закону управляющая компания должна известить жильцов о приходе специалистов минимум за неделю. Некоторые стараются делать это еще раньше. Вы можете увидеть бумажное объявление на дверях подъезда или заглянуть на сайт поставщика газа, чтобы узнать точную дату для своего адреса. Бывает так, что мошенники приходят внезапно, без всяких предупреждений. Если к вам стучатся люди в форме, о которых никто не предупреждал, — это серьезный повод проявить осторожность и не открывать дверь, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что настоящий сотрудник газовой службы, как правило, носит темно-синюю рабочую форму с элементами светоотражающей ткани и оранжевыми нашивками на плечах. По словам Бондаря, у такого работника обязательно должно быть удостоверение, на котором указаны его фотография и печать. Эксперт также предупредил, что злоумышленники могут имитировать внешний вид настоящих сотрудников, но их поведение обычно заметно отличается.

Мошенники могут настаивать на покупке датчиков утечки газа или замене кранов прямо здесь и сейчас за наличные деньги. Помните, что плановый осмотр проводится бесплатно, и мастер не должен требовать плату на месте. Если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение, лучше перестраховаться. Вы имеете полное право попросить визитера подождать и позвонить по номеру 104 или в свою управляющую компанию. Диспетчер подскажет, направляли ли к вам мастера с такой фамилией, — добавил Бондарь.

Он отметил, что сейчас в интернете можно встретить хитроумные схемы, в которых злоумышленники присылают сообщения о задолженности за газ и предлагают оплатить ее по ссылке. По словам Бондаря, это может быть попыткой украсть данные банковской карты. Эксперт заключил, что все официальные расчеты за газ полностью прозрачны и отражаются в квитанциях.

Ранее появилась информация, что в Москве до конца 2026 года планируется проверить около 1,8 млн газовых плит. Подобная работа проводится ежегодно.