19 апреля 2026 в 21:20

В Самарской области следователи выясняют причины гибели двух школьниц

В Самарской области две несовершеннолетние девочки совершили суицид

В поселке Мирный Самарской области две несовершеннолетние девочки покончили с собой, сообщило Министерство образования региона в Telegram-канале. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

В поселке Мирный Самарской области произошло трагическое происшествие. В обстоятельствах суицида двух несовершеннолетних девочек сейчас разбираются следственные органы. Министерство выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Это огромная, невосполнимая утрата, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в этой сложной ситуации они сосредоточены на выяснении всех обстоятельств, предшествовавших трагедии. Девочки учились в разных школах, и информация о каких-либо конфликтах или проявлениях буллинга в отношении погибших пока не подтверждается.

Ранее в одном из парков Тюмени вечером 12 апреля нашли тело новорожденной девочки. Полиция начала поиски родителей ребенка. Правоохранительные органы не комментировали ситуацию.

До этого во Владимирской области возбудили уголовное дело после гибели двойни при родах. Беременную женщину 2002 года рождения доставили в больницу, где у нее начались преждевременные роды, спасти детей не удалось. Родственники обратились в полицию. Возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

