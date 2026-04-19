В Самарской области следователи выясняют причины гибели двух школьниц В Самарской области две несовершеннолетние девочки совершили суицид

В поселке Мирный Самарской области две несовершеннолетние девочки покончили с собой, сообщило Министерство образования региона в Telegram-канале. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

В поселке Мирный Самарской области произошло трагическое происшествие. В обстоятельствах суицида двух несовершеннолетних девочек сейчас разбираются следственные органы. Министерство выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Это огромная, невосполнимая утрата, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в этой сложной ситуации они сосредоточены на выяснении всех обстоятельств, предшествовавших трагедии. Девочки учились в разных школах, и информация о каких-либо конфликтах или проявлениях буллинга в отношении погибших пока не подтверждается.

