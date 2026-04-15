Следователи возбудили дело после гибели двойни при родах

Во Владимирской области возбудили дело после гибели двойни при родах

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело после гибели двойни при родах, сообщила пресс-служба регионального Следкома. По версии следствия, 12 апреля текущего года бригада скорой помощи доставила во владимирскую больницу беременную женщину 2002 года рождения. В медучреждении у пациентки начались преждевременные роды, в ходе которых спасти детей не удалось.

Родственники пострадавшей обратились в правоохранительные органы, после чего была проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело связано с гибелью младенцев в родильном доме при медицинском учреждении.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

