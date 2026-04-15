Следователи возбудили дело после гибели двойни при родах

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело после гибели двойни при родах, сообщила пресс-служба регионального Следкома. По версии следствия, 12 апреля текущего года бригада скорой помощи доставила во владимирскую больницу беременную женщину 2002 года рождения. В медучреждении у пациентки начались преждевременные роды, в ходе которых спасти детей не удалось.
Родственники пострадавшей обратились в правоохранительные органы, после чего была проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело связано с гибелью младенцев в родильном доме при медицинском учреждении.