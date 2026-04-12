Гренки в духовке — сытная версия любимого завтрака: не надо стоять у плиты

Гренки в духовке — это сытный и ароматный завтрак, который готовится без лишней возни у плиты. Не нужно стоять и переворачивать каждый кусочек — просто обмакните ломтики батона в яично-молочную смесь и запеките.

Вкус получается насыщенным: хрустящая корочка, нежная серединка, расплавленный сыр и аромат свежей зелени.

Для приготовления понадобится: 8–10 ломтиков батона, 3 яйца, 100 мл молока, 100 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Рецепт: яйца взбейте с молоком, солью и перцем. Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите, добавьте в яичную смесь и перемешайте. Каждый ломтик батона обмакните в смесь с обеих сторон. Выложите гренки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так.

