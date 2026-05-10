День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 21:03

«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым

Коллега застреленного в Калуге атлета Исаева сообщил о тяжелых похоронах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Похороны застреленного в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева были тяжелыми, сообщил РИА Новости коллега погибшего Роман Минаев. По его словам, на церемонию прощания пришло огромное количество человек, многие не могли сдержать слез.

Было очень много народу, мне кажется, полгорода пришло на его похороны — и в церковь, и на кладбище. Очень много людей было. Тяжелые похороны, было много слез, много непонимания, много диссонанса в голове. Почему такая несправедливость?поделился собеседник.

Ранее стало известно, что сталкер, застреливший Исаева, ревновал к нему свою бывшую девушку. Со спортсменом жестоко расправились ночью 7 мая.

До этого знакомый Исаева Норик Езидов рассказал, что убитый не делился подробностями личной жизни. По его словам, Дмитрий был добрым и светлым человеком с успешной карьерой и его смерть стала настоящим шоком для спортивного сообщества. Коллега Исаева Наталья добавила, что окружающие не слышали об угрозах и преследованиях.

Регионы
Калуга
похороны
кладбища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране
Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса
Иран выдвинул США одно требование по нефти
Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США
Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском
На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов
США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы
Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне
«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном
На горе Бештау вспыхнул сильный пожар
Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании
Под Воронежем остановили машину с нелегальным грузом внутри
Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи
Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей
«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.