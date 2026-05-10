«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым

Похороны застреленного в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева были тяжелыми, сообщил РИА Новости коллега погибшего Роман Минаев. По его словам, на церемонию прощания пришло огромное количество человек, многие не могли сдержать слез.

Было очень много народу, мне кажется, полгорода пришло на его похороны — и в церковь, и на кладбище. Очень много людей было. Тяжелые похороны, было много слез, много непонимания, много диссонанса в голове. Почему такая несправедливость? — поделился собеседник.

Ранее стало известно, что сталкер, застреливший Исаева, ревновал к нему свою бывшую девушку. Со спортсменом жестоко расправились ночью 7 мая.

До этого знакомый Исаева Норик Езидов рассказал, что убитый не делился подробностями личной жизни. По его словам, Дмитрий был добрым и светлым человеком с успешной карьерой и его смерть стала настоящим шоком для спортивного сообщества. Коллега Исаева Наталья добавила, что окружающие не слышали об угрозах и преследованиях.