07 мая 2026 в 16:08

Знакомые рассказали о чемпионе Исаеве, которого застрелили в упор из ружья

NEWS.ru: спортсмен Исаев не рассказывал знакомым о проблемах в личной жизни

Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, которого застрелили в упор из ружья, не рассказывал знакомым о проблемах в личной жизни, заявил NEWS.ru знакомый спортсмена Норик Езидов. Он отметил, что для всех, кто знал убитого, его смерть стала огромным шоком.

По поводу вчерашней ситуации [с убийством Исаева] я мало что знаю. Только то, что Дмитрия [Исаева] нет больше с нами. Своей личной жизнью он никогда не делился, никто не знал, что у него может что-то случиться. Дмитрий был очень добрый и светлый человек. Хороший тренер, прекрасный товарищ. Всегда в зале поможет, подскажет, подойдет, посмеемся вместе. Выигрывал везде, постоянно ездил на соревнования. У нас в зале большая спортивная семья, и мы все очень расстроены такой потерей, — сказал Езидов.

В свою очередь коллега Исаева Наталья в беседе с NEWS.ru добавила, что смерть чемпиона РФ для нее и всех, кто его знал, является огромным шоком. По ее словам, спортсмен был успешным, улыбчивым и очень добрым человеком.

Дима никогда не рассказывал, что у него какие-то проблемы. Ни про какие угрозы или преследования не говорил. Его смерть — огромный шок для всех его знакомых. Просто не верится в происходящее. Он был молодым, успешным, улыбчивым и очень добрым. Вся жизнь впереди была, — высказалась Наталья.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что убийце, застрелившему Исаева, может грозить до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По его словам, содеянное подпадает сразу под несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что сталкер, застреливший Исаева, ревновал свою бывшую девушку. Согласно сведениям канала, спортсмена убили из ружья, предположительно, марки ИЖ.

