Стало известно, что грозит убийце чемпиона РФ по функциональному многоборью Адвокат Багатурия: убийце чемпиона России Исаева грозит до 20 лет тюрьмы

Убийце, застрелившему чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, может грозить до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, содеянное подпадает сразу под несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ.

Расправа над Исаевым — это классическое убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. По совокупности убийце может грозить до 20 лет колонии строгого режима, — пояснил Багатурия.

Исаева застрелили в Калуге минувшей ночью. Трагическую гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время. Погибший являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, а также завоевывал титул чемпиона страны по функциональному многоборью.

Впоследствии стало известно, что сталкер, застреливший Исаева, мог ревновать к нему свою бывшую возлюбленную. По предварительным данным, мужчина не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение. Спортсмена застрелили из ружья, предположительно марки ИЖ.