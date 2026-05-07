День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 15:28

Стало известно, что грозит убийце чемпиона РФ по функциональному многоборью

Адвокат Багатурия: убийце чемпиона России Исаева грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Убийце, застрелившему чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, может грозить до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, содеянное подпадает сразу под несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ.

Расправа над Исаевым — это классическое убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. По совокупности убийце может грозить до 20 лет колонии строгого режима, — пояснил Багатурия.

Исаева застрелили в Калуге минувшей ночью. Трагическую гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время. Погибший являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, а также завоевывал титул чемпиона страны по функциональному многоборью.

Впоследствии стало известно, что сталкер, застреливший Исаева, мог ревновать к нему свою бывшую возлюбленную. По предварительным данным, мужчина не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение. Спортсмена застрелили из ружья, предположительно марки ИЖ.

Общество
убийства
Калуга
спортсмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.