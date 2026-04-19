В банках с детским питанием обнаружили крысиный яд

Крысиный яд нашли в детском питании Hipp в Чехии

Чешская полиция начала проверку после обнаружения крысиного яда в нескольких стеклянных банках детского питания бренда Hipp, сообщил в воскресенье портал Seznam Zprávy. Опасную продукцию нашли в одной из торговых точек компании в городе Брно на юго-востоке страны.

Производитель Hipp подтвердил факт обнаружения отравляющего вещества в своей продукции. В связи с инцидентом правоохранительные органы Южно-Моравского края, административным центром которого является Брно, инициировали расследование. Детали происшествия уточняются.

