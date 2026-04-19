19 апреля 2026 в 21:15

Дроны ВСУ обрушились на российский город

Силы ПВО начали отражать атаку ВСУ на Севастополь

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, уже сбито четыре беспилотника над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. <...> Уже сбито четыре БПЛА над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны, — написал Развожаев.

По данным губернатора, беспилотники ликвидированы силами мобильных огневых групп. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на открытые пространства.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали шесть округов региона почти 50 беспилотниками, пострадал один человек. Под удар попали 30 населенных пунктов. В Белгородском округе сбиты и подавлены девять дронов, в Валуйском — пять. Повреждены административные и социальные объекты.

До этого Герой России Сергей Липовой заявил, что Украина могла применить польские дроны для атаки Самарской области. Он напомнил, что Варшава передала Киеву около 16 тыс. БПЛА с радиусом действия до 2 тыс. километров. Российские средства ПВО успешно сбивают большинство беспилотников, но отдельные дроны иногда прорываются к целям.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

