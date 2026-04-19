Дроны ВСУ обрушились на российский город

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, уже сбито четыре беспилотника над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны.

По данным губернатора, беспилотники ликвидированы силами мобильных огневых групп. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на открытые пространства.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали шесть округов региона почти 50 беспилотниками, пострадал один человек. Под удар попали 30 населенных пунктов. В Белгородском округе сбиты и подавлены девять дронов, в Валуйском — пять. Повреждены административные и социальные объекты.

До этого Герой России Сергей Липовой заявил, что Украина могла применить польские дроны для атаки Самарской области. Он напомнил, что Варшава передала Киеву около 16 тыс. БПЛА с радиусом действия до 2 тыс. километров. Российские средства ПВО успешно сбивают большинство беспилотников, но отдельные дроны иногда прорываются к целям.