Постный, но не пресный: салат с красной фасолью и луком в маринаде

Многие ошибочно полагают, что постная еда — это уныло и однообразно. Но красная фасоль способна разрушить стереотип. Секрет этого салата в маринованном луке, который придает блюду пикантную кислинку, и в обилии свежей зелени, превращающей простые бобовые в настоящий праздник вкуса.

Возьмите банку консервированной красной фасоли, примерно 400 г. Ни в коем случае не используйте фасоль в томатном соусе — только в собственном соку или натуральную. Слейте жидкость и тщательно промойте бобы под холодной проточной водой в дуршлаге. Это важный шаг: промывание убирает лишний крахмал и привкус консервации, оставляя чистый, нежный вкус. Откиньте на сито, чтобы стекла вся влага.

Теперь займемся луком, который станет изюминкой салата. Одну крупную красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Сложите в миску, залейте кипятком на минуту, затем воду слейте. Этот прием убирает излишнюю горечь и оставляет только приятную остроту. В отдельной пиале смешайте 3 столовые ложки яблочного уксуса, 1 столовую ложку сахара, 0,5 чайной ложки соли и 0,5 стакана холодной воды. Залейте этим рассолом лук и оставьте мариноваться на 15 минут. За это время он станет прозрачным, хрустящим и приобретет приятную кисло-сладкую ноту.

Пока лук маринуется, подготовьте зелень. Возьмите большой пучок петрушки (50 г), пучок укропа (50 г) и несколько перьев (5–6) зеленого лука. Все это нужно мелко порубить ножом, но не превращать в кашицу. Петрушка добавит свежести, укроп — пряности, а зеленый лук — легкой остроты. В глубокой миске соедините промытую фасоль, рубленую зелень и отжатый от рассола маринованный лук. Добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и щепотку свежемолотого черного перца по вкусу.

Постный, но не пресный: салат с красной фасолью и луком в маринаде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для заправки не нужен майонез. Возьмите 4 столовые ложки качественного оливкового масла первого отжима, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 чайную ложку дижонской горчицы (в постных вариантах горчица разрешена). Взбейте все вилкой до эмульсии. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте ему постоять минут 10, чтобы фасоль пропиталась ароматами. Подавать можно на листьях салата или просто в глубокой миске. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как сытный гарнир к картофелю или рису.

Совет: если у вас есть время, используйте сухую красную фасоль. Замочите ее на ночь, затем отварите до мягкости с лавровым листом и душистым перцем. Свежесваренная фасоль имеет более нежную текстуру и ореховый привкус, который консервированная не даст никогда. Только не переварите — бобы должны оставаться цельными и слегка упругими.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции): калорийность — 290 ккал, белки — 11 г, жиры — 16 г, углеводы — 26 г.

