Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 18:15

Постный, но не пресный: салат с красной фасолью и луком в маринаде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие ошибочно полагают, что постная еда — это уныло и однообразно. Но красная фасоль способна разрушить стереотип. Секрет этого салата в маринованном луке, который придает блюду пикантную кислинку, и в обилии свежей зелени, превращающей простые бобовые в настоящий праздник вкуса.

Возьмите банку консервированной красной фасоли, примерно 400 г. Ни в коем случае не используйте фасоль в томатном соусе — только в собственном соку или натуральную. Слейте жидкость и тщательно промойте бобы под холодной проточной водой в дуршлаге. Это важный шаг: промывание убирает лишний крахмал и привкус консервации, оставляя чистый, нежный вкус. Откиньте на сито, чтобы стекла вся влага.

Теперь займемся луком, который станет изюминкой салата. Одну крупную красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Сложите в миску, залейте кипятком на минуту, затем воду слейте. Этот прием убирает излишнюю горечь и оставляет только приятную остроту. В отдельной пиале смешайте 3 столовые ложки яблочного уксуса, 1 столовую ложку сахара, 0,5 чайной ложки соли и 0,5 стакана холодной воды. Залейте этим рассолом лук и оставьте мариноваться на 15 минут. За это время он станет прозрачным, хрустящим и приобретет приятную кисло-сладкую ноту.

Пока лук маринуется, подготовьте зелень. Возьмите большой пучок петрушки (50 г), пучок укропа (50 г) и несколько перьев (5–6) зеленого лука. Все это нужно мелко порубить ножом, но не превращать в кашицу. Петрушка добавит свежести, укроп — пряности, а зеленый лук — легкой остроты. В глубокой миске соедините промытую фасоль, рубленую зелень и отжатый от рассола маринованный лук. Добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и щепотку свежемолотого черного перца по вкусу.

Для заправки не нужен майонез. Возьмите 4 столовые ложки качественного оливкового масла первого отжима, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 чайную ложку дижонской горчицы (в постных вариантах горчица разрешена). Взбейте все вилкой до эмульсии. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте ему постоять минут 10, чтобы фасоль пропиталась ароматами. Подавать можно на листьях салата или просто в глубокой миске. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как сытный гарнир к картофелю или рису.

  • Совет: если у вас есть время, используйте сухую красную фасоль. Замочите ее на ночь, затем отварите до мягкости с лавровым листом и душистым перцем. Свежесваренная фасоль имеет более нежную текстуру и ореховый привкус, который консервированная не даст никогда. Только не переварите — бобы должны оставаться цельными и слегка упругими.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции): калорийность — 290 ккал, белки — 11 г, жиры — 16 г, углеводы — 26 г.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
салат
фасоль
пост
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов
Густой черный дым накрыл петербуржцев
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.