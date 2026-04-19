Кубдари — сочная грузинская лепешка с мясом, от которой невозможно оторваться. Один раз попробовала — теперь пеку постоянно

Кубдари — сочная грузинская лепешка с мясом, от которой невозможно оторваться. Один раз попробовала — теперь пеку постоянно

Если обычные пироги уже надоели, попробуйте кубдари — легендарную выпечку из Сванетии. Внешне она напоминает хачапури, но внутри — ароматная мясная начинка. И вот тут главный секрет: мясо не прокручивают, а режут мелкими кусочками, благодаря чему оно остается сочным. Плюс специи — кориандр, чеснок, перец и сванская соль — дают тот самый насыщенный вкус, который сложно повторить случайно.

Готовится не так сложно, как кажется, а результат — как из грузинской пекарни.

Ингредиенты

Мясо — 600 г, сало свиное — 100 г, лук — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, кориандр, зира, уцхо-сунели, базилик, красный и черный перец, соль — по вкусу, мука — 600 г, сухие дрожжи — 1,5 ч. л., сахар — 1,5 ч. л., соль — 1,5 ч. л., теплая вода — 370 мл, сливочное масло — 30 г + немного для смазывания.

Приготовление

Сначала готовим тесто: в теплой воде растворяем дрожжи, сахар и соль, добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. В конце вмешиваем растопленное сливочное масло и оставляем в теплом месте примерно на час — оно должно увеличиться в объеме.

Пока тесто подходит, делаем начинку. Мясо и сало нарезаем очень мелкими кубиками (это важно — не фарш!). Лук и чеснок тоже мелко рубим, добавляем специи и соль, хорошо перемешиваем.

Подошедшее тесто делим на части, каждую раскатываем в круг. В центр кладем щедрую порцию начинки, собираем края кверху и защипываем, формируя «мешочек». Затем аккуратно приплющиваем, превращая в лепешку.

Выпекаем при 200 °C примерно 20–25 минут до румяной корочки. Сразу после духовки смазываем сливочным маслом.

