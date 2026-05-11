В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки

В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки

В Госдуме рассказали о планах пересмотра отключений горячего водоснабжения в летний период. Когда в России перестанут отключать горячую воду летом, какие называются сроки, где это возможно уже сейчас?

Когда в России перестанут отключать горячую воду летом: сроки

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что действующий стандарт времени отключений горячей воды в большинстве регионов России составляет до 14 дней. Крупные города и регионы, где проводится активная модернизация сетей, уже перешли на 10-дневный период.

К 2030–2035 годам большинство городов планируют сократить время отключений вдвое, отметил Кошелев. Добиться такой цели позволит ежегодное обновление 2,5% сетей (вместо текущего 1%), а также инвестиции в модернизацию в размере 750 млрд рублей.

«Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70–80% изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции. Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через пять — семь лет», — подчеркнул Кошелев.

По словам парламентария, сегодняшний перспективный ориентир — сокращение периода отключений горячего водоснабжения до семи дней и менее. В отдельных микрорайонах Москвы отключение уже длится от 48 до 72 часов, а в новых локациях с автономными котельными и двухтрубными сетями отключения вообще не нужны — профилактику проводят по ночам или с помощью байпасов, добавил Кошелев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Срок сокращают за счет автоматизации и диагностики — это рентген труб и проверка роботами-дефектоскопами. Кроме того, процесс помогает ускорить применение современных материалов и резервирование, то есть установка байпасов и дублирующих насосов, чтобы чинить часть сети без отключения всего района», — пояснил депутат.

Как узнать график отключения горячей воды в Москве в 2026 году

С мая в Москве стартует плановое отключение горячей воды. На официальном портале мэра столицы заработал онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать, когда отключат горячее водоснабжение. Профилактические работы продлятся до августа.

В больших городах снабжающие организации обслуживают конкретные районы и дома. Даты и адреса публикуются перед началом сезонного отключения горячей воды. Информация доступна по конкретным адресам и номерам домов.

Продолжительность профилактических работ по каждому дому в Москве составит не более десяти дней. Раньше отключения длились 14–20 дней. В новых домах с альтернативным трубопроводом срок отключения может быть меньше или проходить не каждый год.

Ресурсоснабжающие организации могут переносить сроки отключений по техническим причинам. Поэтому лучше следить за обновлением данных городского хозяйства.

Для чего отключают горячую воду

Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения — тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Проведение профилактических работ, как правило, требует отключения горячей воды у потребителей на непродолжительный период времени.

Технические специалисты проводят гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей, заменяют устаревшее оборудование на тепловых пунктах и отопительных станциях (меняют и ремонтируют двигатели, насосы, теплообменники).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте также:

Атака ВСУ? Пожар на «Северстали» в Череповце 11 мая: причины, сколько жертв

Хантавирус — новый COVID? Будет ли пандемия, полная хронология заражений

Зеленский сдаст Донбасс, конец СВО близок? Что означает послание Путина