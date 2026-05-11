Зеленский сдаст Донбасс, конец СВО близок? Что означает послание Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт идет к завершению. В каком контексте прозвучали слова, означает ли это, что Зеленский сдаст Донбасс и конец СВО близок?

Что сказал Путин о завершении украинского конфликта

Вечером 9 мая Путин в Кремле ответил на вопросы журналистов в формате брифинга. Говоря о ситуации на Украине, президент напомнил, что конфликт спровоцирован Западом.

«Они с нами воюют, но, повторяю, это всем уже стало понятным, руками украинцев», — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что Москва и Киев достигли конкретных договоренностей в Стамбуле в 2022 году, стороны парафировали соглашение. В ситуацию вмешались президент Франции Эммануэль Макрон и Борис Джонсон, тогда занимавший пост премьер-министра Великобритании. В результате соглашение так и не было подписано.

«Ну все, замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — сказал Путин.

Правда ли Путин готов встретиться с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который приехал в Москву на День Победы, сказал Путину, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу.

«Что можно в этой связи сказать? Что мы никогда не отказывались, и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает — пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — заявил Путин.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России также не исключил встречу на высшем уровне в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности: «Это должна быть окончательная точка».

«Можно часами, бесконечно разговаривать, днем и ночью — без толку», — пояснил Путин.

Что означает послание Путина: конец СВО и судьба Донбасса

Некоторые источники предположили, что риторика Путина говорит об изменении его позиции по Украине. Однако в Госдуме заключили, что конец СВО зависит от готовности Киева к переговорам.

«Я думаю, что каждый из нас надеется [на скорое завершение конфликта]. Вопрос даже не к нам, а к украинской власти. <...> Важно, чтобы все было сделано с юридической чистотой, чтобы у нас не возникло такой ситуации, как с Японией», — сказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования «слишком сложная», а выход на мирное соглашение — это «очень долгий, со сложными деталями, путь».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что в трехсторонних переговорах России, США и Украины пока поставлена пауза. Позднее он отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Пока она (Украина. — NEWS.ru) не сделает этот шаг (выведет войска из Донбасса. — NEWS.ru), можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте», — сказал Ушаков.

Украинское издание «Страна» в контексте последних заявлений российского лидера приводит слова Зеленского: «Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам». Журналисты считают, что президент России в действительности придерживается прежней позиции, а реакция его украинского коллеги может говорить о готовности сдать Донбасс. Там допустили, что такой исход маловероятен, но «сейчас такое время, что ничего исключать нельзя».

В издании не исключили и версию о негласных переговорах с Кремлем о скорейшей остановке огня по линии фронта, оценивая этот сценарий как самый быстрый путь завершить столкновение, якобы выгодный для всех, включая Россию. При этом журналисты подчеркнули, что на согласие Москвы сейчас ничто не указывает, более того, «сигналы идут ровно обратные».

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 11 мая: переброска наемников, бегство ВСУ

Надвигается адская жара? Прогноз погоды в Москве, когда будет +30 градусов

Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России