11 мая 2026 в 13:10

В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды

Летние отключения горячей воды в России могут прекратиться через пять-семь лет

Летние отключения горячей воды в новостройках и отдельных зонах городов-миллионников могут полностью прекратиться уже через пять-семь лет, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В целом по стране к 2035 году планируется вдвое сократить действующие нормативы.

Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции. Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через пять-семь лет, — сказал он.

Для ускорения процесса требуется ежегодное обновление 2,5% сетей вместо текущего одного процента и вложение порядка 750 млрд рублей в модернизацию. Сроки сокращают за счет автоматизации, рентгена труб, проверки роботами-дефектоскопами, применения современных материалов и установки байпасов.

Ранее сообщалось, что более половины россиян — 51% — вынуждены доставать тазы и кипятить кастрюли, чтобы помыться в период отключения горячей воды. В исследовании поучаствовали 1,3 тыс. человек. При этом целых 33% респондентов признались, что купили водонагреватель для таких случаев.

