Стало известно, как именно моются россияне во время отключения горячей воды KP.RU: 51% россиян кипятят кастрюли для мытья в период отключения горячей воды

Более половины россиян — 51% вынуждены доставать тазы и кипятить кастрюли, чтобы помыться в период отключения горячей воды, пишет KP.RU со ссылкой на свой опрос. В исследовании поучаствовали 1,3 тыс. человек. При этом целых 33% респондентов признались, что купили водонагреватель для таких случаев.

Раньше, когда жила с родителями, таскались с кастрюлями и кипятильниками, грели прямо в большом ведре. Сейчас, к счастью, у нас автономное отопление и никакого отключения и профилактических работ, — рассказала одна из участниц опроса.

Еще 6% россиян заявили, что они закаленные, и моются прямо в холодной воде. Другие же в этот период ходят принимать душ в фитнес-клубах или банях — их 4%. Часть россиян (2%) на время отключения воды уезжают на дачу или к родственникам.

Оставшиеся 4% опрошенных выбрали вариант «другое». Они уточнили, что живут в домах, где не проводятся профилактические работы, у них свое автономное отопление и бойлеры.

Ранее комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон 2026 года. Горячую воду будут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей.