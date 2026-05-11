Эти слоеные лепешки с зеленым луком — находка для тех, кто устал от хлеба. Хрустящие, готовятся без духовки

Эти слоеные лепешки с зеленым луком — находка для тех, кто устал от хлеба. Хрустящие, готовятся без духовки

Всего 20 минут — и на столе стопка ароматных лепешек, которые заменят хлеб или станут идеальным перекусом. Никаких сложных техник.

Что понадобится

Пшеничная мука — 250 г, вода горячая — 150 мл, масло кокосовое (или растительное) — 3 ст. л., мука (для начинки) — 1 ст. л., смесь пяти специй — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., лук зеленый — 1 пучок, масло растительное (для жарки) — 1 ст. л.

Как готовлю

Для теста насыпаю муку в жаропрочную миску, вливаю горячую воду и перемешиваю палочками до образования комочков. Затем собираю тесто руками в шар, накрываю пленкой и оставляю на 15 минут отдыхать.

Пока тесто доходит, нарезаю зеленые перья лука (белые части не использую). В отдельной миске смешиваю размягченное кокосовое масло с мукой, смесью пяти специй и солью — получается паста для прослойки.

Отдохнувшее тесто вымешиваю до гладкости, смазываю руки и рабочую поверхность маслом, раскатываю его в тонкий прямоугольник. Смазываю пласт пряной масляной пастой, равномерно посыпаю зеленым луком и сворачиваю в неплотный рулет.

Разрезаю рулет на 4 части, каждую ставлю вертикально, прижимаю ладонью и раскатываю в лепешку диаметром около 13 см.

Разогреваю сковороду с растительным маслом на сильном огне, затем убавляю до среднего, кладу лепешку и жарю под крышкой по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.