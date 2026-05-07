Не нужно ждать, пока подойдет тесто: эти сырные лепешки готовлю на кефире — выходят пышными, как из печи

Проверено на собственной кухне: эти лепешки получаются даже у тех, кто не дружит с тестом. Минимум продуктов, максимум вкуса и никакого дрожжевого теста.

Что понадобится

Кефир — 200 мл, мука — 250 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., сыр твердый — 100 г, зелень (укроп, петрушка) — пучок, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

В миску вливаю кефир, добавляю соль, сахар и соду. Перемешиваю и оставляю на 2 минуты, чтобы сода погасилась. Затем порциями ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накрываю его полотенцем и даю отдохнуть 10 минут.

Тем временем натираю сыр на крупной терке и мелко рублю зелень, смешиваю их. Раскатываю тесто в колбаску, делю на 6 равных частей. Каждую часть раскатываю в круглую лепешку толщиной 3-4 мм. На половину лепешки выкладываю начинку, накрываю второй половиной и тщательно защипываю края, формируя полумесяц.

Сковороду смазываю маслом и хорошо разогреваю. Выкладываю лепешки и обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые лепешки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими.