День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:11

Не нужно ждать, пока подойдет тесто: эти сырные лепешки готовлю на кефире — выходят пышными, как из печи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Проверено на собственной кухне: эти лепешки получаются даже у тех, кто не дружит с тестом. Минимум продуктов, максимум вкуса и никакого дрожжевого теста.

Что понадобится

Кефир — 200 мл, мука — 250 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., сыр твердый — 100 г, зелень (укроп, петрушка) — пучок, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

В миску вливаю кефир, добавляю соль, сахар и соду. Перемешиваю и оставляю на 2 минуты, чтобы сода погасилась. Затем порциями ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накрываю его полотенцем и даю отдохнуть 10 минут.

Тем временем натираю сыр на крупной терке и мелко рублю зелень, смешиваю их. Раскатываю тесто в колбаску, делю на 6 равных частей. Каждую часть раскатываю в круглую лепешку толщиной 3-4 мм. На половину лепешки выкладываю начинку, накрываю второй половиной и тщательно защипываю края, формируя полумесяц.

Сковороду смазываю маслом и хорошо разогреваю. Выкладываю лепешки и обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые лепешки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
лепешки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.