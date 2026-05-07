Звезда фильма «Гардемарины» объяснил решение о переезде в Крым

Актер и режиссер Владимир Шевельков рассказал NEWS.ru, что принял решение о переезде в Крым. Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой родился и живет в Санкт-Петербурге, хотя с юности мечтал поселиться на побережье.

Я приехал в Крым в 20 лет и уже тогда решил, что хочу остаться, но не складывалось. Когда разрушился СССР, я понял, что вместе с ним пали мои мечты [о переезде в Крым]. В 2013 году на Украине были протесты — тоже не время для осуществления задуманного, — вспомнил Шевельков.

В 2021 году артист приобрел недвижимость в Крыму. В настоящее время он занимается обустройством нового места жительства. Шевельков уточнил, что более всего в Крыму его привлекает теплый климат и живописные виды.

Хочу в Крыму наконец-то расслабиться, — отметил заслуженный деятель искусств.

