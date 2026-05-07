Беру стакан, посыпаю мукой и смазываю маслом — каждый раз работает идеально

Это гениально простой рецепт необычной выпечки для тех, кто любит мягкое слоеное тесто и сырную начинку. Никакой раскатки по особой схеме — просто нарезал полоски, намотал на стакан и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный, высокий пирог с золотистой хрустящей корочкой и нежнейшей, слоистой сердцевиной, пропитанной расплавленным сыром и ароматной зеленью.

Каждый кусочек — это идеальное сочетание хрустящих краешков и мягкой, сочной середины. Формовка на стакане придает выпечке эффектный вертикальный узор, а сырная начинка делает пирог невероятно сытным и ароматным. Этот пирог достоин праздничного стола, но готовится из доступных продуктов и удивляет своей подачей.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 20 г свежих дрожжей, 200 мл теплого молока, 200 мл воды, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 180 г сметаны, 60 мл растительного масла, 850 г муки; для начинки — 120 г сливочного масла, 200 г мягкого сыра, зелень петрушки. Приготовьте опару из дрожжей, теплого молока, 2 ст. ложек муки и сахара. Оставьте на 10–15 минут. Добавьте сметану, масло, соль, воду, муку, замесите тесто. Оставьте на 30 минут. Раскатайте два пласта, смажьте маслом, посыпьте сыром с петрушкой. Нарежьте полосками по 5 см. Стакан смажьте маслом и присыпьте мукой. Накручивайте полоски на стакан, начиная от дна. Стакан поставьте в форму. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Остудите, извлеките стакан. Подавайте теплым.

Проверено редакцией
Замешиваю сметану с мукой и желтками — через 20 минут печенье «Кудесница»: слоистое, нежное и очень вкусное
рецепты
кулинария
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
