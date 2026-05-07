Врач раскрыл, кто рискует заразиться хантавирусом

Переносчиком хантавируса являются крысы или мыши. При любом контакте человека с этими грызунами или их биологическими жидкостями — моча, фекалии, слюна — есть риск заболеть, вне зависимости от пола, возраста и хронических заболеваний человека, — пояснил иммунолог.

Ранее в Аргентине зафиксировали крупную вспышку хантавирусной инфекции с высоким уровнем смертности. В сезоне 2025–2026 годов число выявленных случаев превысило 100. Летальность оценивается более чем в 31%, при этом большинство заболевших — мужчины.

До этого стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам не находился на круизном судне, где ранее фиксировалась вспышка заболевания.