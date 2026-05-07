«Удивлен тупости»: звезда «Гардемаринов» «врезал» уехавшим из РФ артистам Актер Шевельков уличил в глупости артистов, покинувших РФ после начала СВО

Киноактер и режиссер Владимир Шевельков заявил в интервью NEWS.ru, что считает глупыми деятелей культуры, уехавших из России после начала СВО. Собеседник подчеркнул, что не испытывает жалости к этим людям.

Я удивлен тупости тех, кто уехал. Мне их совсем не жалко. Неужели им непонятно, что происходит? — высказался артист.

Шевельков выразил надежду, что те, кто бросил Россию после начала СВО, не смогут вернуться и вновь стать востребованными. Он также напомнил о пагубных последствиях Великой Отечественной войны, по завершении которой было уничтожено около 60% центральной части России. Собеседник убежден, что сейчас РФ пытаются снова уничтожить.

Ранее Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», пожаловался на жизнь в эмиграции. Чтобы заработать, актер запустил курсы по самопознанию в Праге.

Политик Сергей Степашин заявил, что уехавшие за рубеж российские писатели и деятели культуры не востребованы за границей. По его мнению, эмигранты сейчас вынуждены делать резкие высказывания, для того чтобы получить хоть какое-то внимание и заработок.