День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 19:23

Ребенку с жалобой на шишку на голове случайно сделали обрезание

В Крыму хирург перепутал пациентов и сделал обрезание не тому ребенку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В крымскую больницу привели ребенка после удара головой и направили на обследование, однако врач не сообщил родителям, что готовит пациента к операции по обрезанию, сообщает «КП-Крым». Также в больнице не уточнили, есть ли у ребенка аллергические реакции на медикаменты.

Когда отец ребенка попытался выяснить, что происходит, в больнице сообщили, что мальчик «отходит от наркоза». Вскоре выяснилось, что проведена операция, не связанная с первоначальной причиной обращения. Позднее медики объяснили случившееся ошибкой и заявили, что якобы перепутали пациента, а также предположили наличие у него другого диагноза. Родители это отрицают, настаивая, что показаний к операции не было.

После инцидента у ребенка, по словам семьи, появились психологические последствия — тревожность, плаксивость и кошмары. Родителям также пришлось обращаться за психологической помощью, а сам случай вызвал общественный резонанс в небольшом населенном пункте. Суд взыскал с медицинского учреждения 300 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка. В иске к врачам лично было отказано.

Ранее стало известно, что медики на Камчатке заразили ребенка ВИЧ через использованный шприц. В больнице не сообщили об инфекции семье, из-за чего диагноз стал известен спустя годы.

Регионы
Крым
врачи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.