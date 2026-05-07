Ребенку с жалобой на шишку на голове случайно сделали обрезание В Крыму хирург перепутал пациентов и сделал обрезание не тому ребенку

В крымскую больницу привели ребенка после удара головой и направили на обследование, однако врач не сообщил родителям, что готовит пациента к операции по обрезанию, сообщает «КП-Крым». Также в больнице не уточнили, есть ли у ребенка аллергические реакции на медикаменты.

Когда отец ребенка попытался выяснить, что происходит, в больнице сообщили, что мальчик «отходит от наркоза». Вскоре выяснилось, что проведена операция, не связанная с первоначальной причиной обращения. Позднее медики объяснили случившееся ошибкой и заявили, что якобы перепутали пациента, а также предположили наличие у него другого диагноза. Родители это отрицают, настаивая, что показаний к операции не было.

После инцидента у ребенка, по словам семьи, появились психологические последствия — тревожность, плаксивость и кошмары. Родителям также пришлось обращаться за психологической помощью, а сам случай вызвал общественный резонанс в небольшом населенном пункте. Суд взыскал с медицинского учреждения 300 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка. В иске к врачам лично было отказано.

Ранее стало известно, что медики на Камчатке заразили ребенка ВИЧ через использованный шприц. В больнице не сообщили об инфекции семье, из-за чего диагноз стал известен спустя годы.