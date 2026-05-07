Медики на Камчатке заразили ребенка ВИЧ через использованный шприц

Медики на Камчатке скрыли заражение ребенка ВИЧ через использованный шприц

Медики на Камчатке заразили ребенка ВИЧ с помощью использованного шприца, передает Telegram-канала Baza. В больнице не сообщили об инфекции семье, из-за чего диагноз стал известен спустя годы.

Инцидент произошел в июле 2020 года в отделении патологии новорожденных краевой детской больницы, где в одной палате находились два младенца — один с подтвержденным ВИЧ, второй здоровый. Отмечается, что после выписки диагноз у второго ребенка в эпикризе указан не был, хотя по анализам инфекцию уже можно было выявить. Несколько лет он не получал антиретровирусную терапию, а заболевание обнаружили случайно перед операцией.

В декабре 2024 года болезнь находилась на поздней стадии, у ребенка выявили тяжелые осложнения и поражение иммунной системы. В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм, а судебно-медицинская экспертиза, по данным канала, подтвердила использование одного шприца для промывания катетеров у обоих детей.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за 10 лет сократилась вдвое, тем самым достигнув исторического минимума. По данным ведомства, динамика продолжает снижаться благодаря увеличению охвата населения тестированием.