6 мая стало известно о смерти основателя CNN Теда Тернера. Одни считают медиамагната революционером в глобальном телевещании, другие вспоминают, что именно он создал фабрику фейк-ньюс международного масштаба. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в колонке для NEWS.ru рассказал, кем был Тернер на самом деле и какое наследие оставил после себя.

Кого и как обманул Тед Тернер

Тед Тернер — один из пионеров глобального телевидения и, соответственно, один из амбассадоров глобализма как такового. Он принадлежит к ушедшему веку — к тому времени, когда еще верили в глобальные структуры и информацию. Сегодня этот проект окончательно рухнул — он не существует и ушел в прошлое безвозвратно.

Мало ли что уходит, но потом может возродиться. В случае с глобализацией этого не произойдет. Да, в истории человечества подобные процессы были и будут. Но прежде чем начнется следующий — может быть, через 50 или 100 лет, — мир пройдет через эпоху глубочайшей фрагментации. Поэтому такие структуры, как CNN, этому миру уже неадекватны и несоразмерны.

И здесь возникает большой вопрос: почему проект глобализации рухнул и был ли он вообще проектом глобализации? То, что они себя так называли, прекрасно. Но когда волк надевает овечью шкуру, чтобы охотиться на овец, он ведь не становится овцой. На самом деле CNN не был глобальной сетью. Это была сеть англосаксонской, натовской пропаганды — сеть определенных элит, которая выдавала свои частные интересы за глобальные, за интересы всего человечества, а свою пропаганду — за объективные новости. И это было самое страшное.

Со временем все это разоблачили. Мы увидели двойные стандарты, откровенные фейки CNN, например пальмы на улицах Москвы или постановки с «Белыми касками» и Бучей, которые тиражировались на весь мир. Все это привело к тому, что CNN полностью утратил какое-либо доверие — как и все другие институты псевдоглобализации. Вместе с ними ушли и те элиты, которые свои частные интересы выдавали за интересы человечества.

Что придет на смену глобализму

Никаких пожеланий, ничего хорошего мы такому человеку, как Тед Тернер, говорить не будем. В последний путь его провожать не стоит. Это был глобальный обманщик, глобально неэтичный человек, манипулятор. Нужно ли нам брать с него пример? Нет. Наша задача не в том, чтобы стать очередной частной структурой, группой лиц, страной или государством, которые выдают свои частные интересы за глобальные.

Наша задача — предложить миру поистине универсальные ценности. В том числе традиционные, которые имеют действительно универсальный характер. А не так, как сейчас: одним можно, другим нельзя; одни — сверхлюди, другие — недолюди. Эту фрагментарную этику нужно отбросить. И вместе подумать над тем, что будет объединять людей. Потому что в эпоху распада потребность в объединяющих ценностях станет как никогда острой. И здесь мы действительно можем предлагать и ценности, и институты.

