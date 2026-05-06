Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию

Представители НАТО провели в Европе и США закрытые встречи с деятелями киноиндустрии. По данным The Guardian, многие участники остались недовольны итогами переговоров из-за того, что Альянс подталкивает их к съемкам пропагандистских фильмов в своих интересах. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что военно-политический блок намерен поставить антироссийские нарративы на поток. Почему кино превратилось в элемент культурной войны, как РФ ответит на новые вызовы Запада — в материале NEWS.ru.

Что известно о встрече представителей НАТО с деятелями киноиндустрии из США и Европы

Источники The Guardian сообщили, что встречи представителей НАТО с европейскими и американскими сценаристами, режиссерами и продюсерами прошли в Лос-Анджелесе, Париже, а также Брюсселе. Следующие переговоры должны состояться в Лондоне при участии членов Гильдии писателей Великобритании. Формальная тема бесед — «Изменяющаяся ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами». На встречах Альянс представляют заместитель помощника генсека по инновациям, гибридным и кибератакам Джеймс Аппатурай, а также другие официальные лица.

По информации СМИ, НАТО нуждается в кинопродукции для нагнетания антироссийской истерии и оправдания увеличения финансирования Альянса. Деятели искусства опасаются, что представителей творческих элит пытаются включить в систему военной пропаганды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Между тем политолог Антоний Киш в беседе с NEWS.ru назвал эти опасения откровенным лицемерием.

«В начале апреля французский актер Жан Рено, которого очень любят в России, написал книгу „Побег“. В ней рассказывается об украинских детях, которых по приказу из Москвы якобы держат в нечеловеческих условиях, а массажистка Эмма их спасает. Этому охотно верят на Западе», — заметил эксперт.

Как работает антироссийская пропаганда в кино

В начале 2026 года аналитический Центр европейских реформ опубликовал доклад, призывающий правительства стран активнее взаимодействовать с культурными деятелями, включая сценаристов и продюсеров, чтобы заручиться общественной поддержкой увеличения расходов на оборону. В докладе прямо говорится о том, что публике нужно объяснить, почему инвестиции в оборону необходимы.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в беседе с NEWS.ru, что Запад давно ведет эту работу. По этой причине в нынешнем взаимодействии режиссеров и руководства НАТО нет почти ничего нового, отметила она.

«Сколько мы уже видели ужасных русских в их фильмах. Сейчас они решили поставить все на поток. Раньше это было частным делом киностудий, а теперь станет государственной политикой. Что ж, очень жаль», — заметила депутат.

Чтобы понять, как работает эта система, достаточно углубиться в историю холодной войны и американского кинематографа того периода, подчеркнул Киш.

Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь — 2», 1985 год Фото: KPA/Global Look Press

«Самый яркий пример — фильм „Рэмбо“, где Сильвестр Сталлоне освобождал из плена своих товарищей по оружию, прекрасных воинов, которые не замарали свои руки и совесть слезинкой ребенка, из рук „кровавой советской гэбни“ и страшного урода, который пытает, насилует, убивает. Что нового мы видим в нынешних западных художественных нарративах в сравнении с этим кино? Ничего», — заявил эксперт.

Политолог и культуролог Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru назвал кино одним из самых эффективных элементов пропаганды. По его словам, этот вид искусства идеально заточен под задачу продвижения определенных нарративов.

«Кино создает эффект погружения, когда для зрителя существует только то, что показывает камера. Следующая особенность — это „эффект Кулешова“, когда контекст и последовательность кадров влияют на восприятие изображения зрителями, а мозг сам достраивает нужные режиссеру причинно-следственные связи. Это неизбежное манипулирование сознанием и восприятием людей», — объяснил он.

Как Москва ответит Западу на антироссийскую пропаганду в кино

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев не сомневается в том, что Россия стараниями НАТО станет главным антагонистом в глазах западного зрителя.

«Федор Достоевский писал: „Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей“. Идет борьба дьявола с Богом, света и тьмы — вечное противостояние. То, что Россию ненавидят, писал еще Александр Пушкин, обращаясь к Европе: „Ненавидите вы нас“. В нынешней ситуации нам нужно спокойно делать свое дело и дышать ровно», — отметил в беседе с NEWS.ru парламентарий.

Николай Бурляев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Драпеко согласилась с этой точкой зрения. Депутат видит в самой сути отечественной и зарубежной пропаганды принципиально противоположные подходы.

«У нас есть своя линия — мы рассказываем о том, какие мы хорошие, а не о том, какие они плохие. Показываем своих героев. А у них героев особенно и нет. Им приходится их выдумывать, а у нас они подлинные, настоящие: исторические герои и сегодняшнего дня. Я считаю, что никакой специальной линии создавать не надо. Нужно следить за тем, чтобы в наших фильмах не появлялось то же самое, что и у них», — подчеркнула депутат.

Киш, напротив, полагает, что активное противостояние Западу в области киноиндустрии необходимо, так как идет речь об одном из важнейших элементов «когнитивной войны» — борьбы за умы и сердца людей.

«Проблема нашей пропаганды в том, что она направлена сугубо на внутреннюю аудиторию. Это тоже неплохо, но нужно работать и с внешней, как минимум пытаться, а не уходить в глухую оборону. Нам есть что сказать миру, тем более именно за нами правда», — заключил политолог.

Читайте также:

Запад открывает новый фронт против России: реальные итоги саммита в Армении

Удары по Украине сегодня, 6 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Почему не работает Telegram сегодня, 6 мая: замедление, будет ли блокировка