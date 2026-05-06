Удары по Украине сегодня, 6 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 6 мая, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 мая

Российские военные в ночь на 6 мая нанесли удар по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Целями ночных ударов стали склады с боеприпасами и промышленные зоны, которые использовались для нужд ВСУ. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область. В Днепропетровске ракета поразила склад на территории одного из предприятий, в Апостолово прогремела серия взрывов. В Мерефе и пригороде Харькова после удара началась сильнейшая вторичная детонация», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за сутки с 5 на 6 мая зафиксировано 11 ударных серий по военными объектам на Украине.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По данным подпольщика, в Одесской области целями стали портовая инфраструктура, склады военного назначения, логистика подвоза через припортовые узлы, распределительные площадки БПЛА и комплектующих; в Черниговской области — элементы военной логистики, склады снабжения, установки РСЗО; в Сумской области — тренировочные базы, склады с боекомплектами, пункты запуска БПЛА, логистика снабжения вдоль северного направления, а также узлы переброски через железную дорогу; в Харьковской области — склады техники, железнодорожные узлы, элементы аэродромной инфраструктуры и пункты размещения ВСУ; в Николаевской области — склады, военная логистика, точки накопления техники; в Полтавской области — аэродромная инфраструктура; в Днепропетровской области — объекты энергоснабжения, железнодорожная логистика, склады, а также производственные площадки, связанные с ремонтом и сборкой техники и БПЛА.

«Картина суток показывает устойчивую логику: приграничные зоны (Сумы, Харьков) — логистика и базы; юг (Одесса, Николаев) — снабжение и транспортные узлы; центр (Днепропетровск) — промышленность и производство. Серия ударов выглядит как последовательная и принудительная деградация не фронта, а всей инфраструктуры обеспечения», — заявил Лебедев в личном блоге в Telegram.

Перемирие будет действовать 8 и 9 мая.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

