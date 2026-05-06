День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:23

Удары по Украине сегодня, 6 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России сегодня ночью, 6 мая, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 мая

Российские военные в ночь на 6 мая нанесли удар по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Целями ночных ударов стали склады с боеприпасами и промышленные зоны, которые использовались для нужд ВСУ. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область. В Днепропетровске ракета поразила склад на территории одного из предприятий, в Апостолово прогремела серия взрывов. В Мерефе и пригороде Харькова после удара началась сильнейшая вторичная детонация», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за сутки с 5 на 6 мая зафиксировано 11 ударных серий по военными объектам на Украине.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По данным подпольщика, в Одесской области целями стали портовая инфраструктура, склады военного назначения, логистика подвоза через припортовые узлы, распределительные площадки БПЛА и комплектующих; в Черниговской области — элементы военной логистики, склады снабжения, установки РСЗО; в Сумской области — тренировочные базы, склады с боекомплектами, пункты запуска БПЛА, логистика снабжения вдоль северного направления, а также узлы переброски через железную дорогу; в Харьковской области — склады техники, железнодорожные узлы, элементы аэродромной инфраструктуры и пункты размещения ВСУ; в Николаевской области — склады, военная логистика, точки накопления техники; в Полтавской области — аэродромная инфраструктура; в Днепропетровской области — объекты энергоснабжения, железнодорожная логистика, склады, а также производственные площадки, связанные с ремонтом и сборкой техники и БПЛА.

«Картина суток показывает устойчивую логику: приграничные зоны (Сумы, Харьков) — логистика и базы; юг (Одесса, Николаев) — снабжение и транспортные узлы; центр (Днепропетровск) — промышленность и производство. Серия ударов выглядит как последовательная и принудительная деградация не фронта, а всей инфраструктуры обеспечения», — заявил Лебедев в личном блоге в Telegram.

Перемирие будет действовать 8 и 9 мая.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 6 мая: последние новости, что у Купянска, бои

Свежий ветер и холод до 0? Погода в Москве в середине мая: чего ждать

Жизнь на два города, мнение об СВО, двое детей: где сейчас Антон Васильев

Мир
Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.