Уничтожили ракетный комплекс IRIS-T ВСУ: успехи ВС РФ к утру 6 мая

Российские операторы беспилотных летательных систем точными ударами вывели из строя сразу три радиолокационные станции ВСУ в глубоком тылу, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, проанализировав данные Минобороны РФ. По его словам, это существенная потеря для украинской противовоздушной обороны. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 мая?

Раскрыты детали уничтожения трех радаров ВСУ

«Украинская ПВО лишилась сразу трех радаров. Дроноводы отдельной бригады войск беспилотных систем „Варяг“ точными ударами вывели из строя сразу три радиолокационные станции ВСУ в глубоком тылу. <...> Речь идет о РЛС „Пеликан“ в Харьковской области, а также РЛС „Дунай“ и „Терек“ в Николаевской области», — написал он.

Как пояснил Коц, 79К6 «Пеликан» — украинская разработка запорожского предприятия «Искра». Это подвижная трехкоординатная РЛС кругового обзора с дальностью обнаружения до 400 км и возможностью сопровождения до 300 целей. Время развертывания — около 30 минут. Станция может выдавать целеуказание как советским, так и западным ЗРК, указал военкор.

ВС РФ уничтожили ракетный комплекс IRIS-T ВСУ

Расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства Германии в тылу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что уничтожение цели было подтверждено кадрами объективного контроля.

«В ходе выполнения разведывательных мероприятий в тыловом районе противника был обнаружен немецкий зенитный ракетный комплекс ВСУ средней дальности IRIS-T. Ударными расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем „Варяг“ с применением высокоточного оружия большой дальности беспилотных систем ЗРК противника был уничтожен», — говорится в сообщении.

Российские войска выравнивают фронт у Константиновки

Вооруженные силы России выравнивают фронт в районе Константиновки в ДНР, рассказал ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский. Также, по его словам, ВС РФ берут в малое кольцо населенный пункт.

«Самые активные боевые действия, конечно, ведутся сегодня в Константиновке. Мы движемся на север после освобождения Ильинки и Длинной Балки. Мы там выровняли фронт, то есть мы идем, фронт выравниваем на запад», — отметил Кимаковский.

Кроме того, российские войска закрепляются вдоль всей линии фронта в направлении Днепропетровский области, отметил советник главы региона. Он уточнил, что, в частности, речь идет о закреплении в районе населенных пунктов Гришино и Александровка.

«Если брать группировку „Центр“, которая работает на Красноармейском направлении, то сейчас там, после успешных боев в районе Гришина, Александровки, мы закрепляемся. То есть закрепляемся на всем участке группировки Центр, которая движется на запад (к западной границе ДНР и Днепропетровской области. — NEWS.ru)», — сказал Кимаковский.

