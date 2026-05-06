Россиянам рассказали, как сделать веру частью повседневной жизни

Короткие молитвы в течение дня сделают веру частью повседневности, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, также стоит жить по совести, а не «по понятиям».

Давно существует проблема, которую называют «воскресным христианством» — когда человек живет церковной жизнью только в храме, а в понедельник утром все забывает. Выход здесь один — осознать, что вера — это не роль, которую мы играем по воскресеньям, а сама наша жизнь. Как же сделать веру своей повседневностью? Начните с малого. Введите в свою жизнь короткие молитвы в течение дня. Второе — внимательно читайте утреннее и вечернее правило. Не механически, а вдумываясь в каждое слово. Тогда и днем вы будете помнить, к чему призывает Господь. Третье — живите по совести, а не по «понятиям», — сказал Иванов.

Он добавил, что также полезна борьба со страстями. Например, по его словам, не стоит оставлять комментарии под новостями в интернете, если человека распирает злоба. Кроме этого, как подчеркнул общественник, не нужно завидовать успехам других людей, а вместо этого лучше помолиться за них.

Маленькие победы над собой делают веру живой и действенной. Не менее важно читать Священное Писание не только в храме, а дома — понемногу, но регулярно. Ищите применение своей вере в милосердии. Помогите одинокой соседке, пожертвуйте на больного ребенка, покормите бездомного, станьте волонтером в приходской социальной службе. Дела милосердия — это мост, который соединяет храм и улицу, — заключил Иванов.

