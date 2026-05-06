Врач назвал топ-10 препаратов и медсредств для дачной аптечки Терапевт Еременко: в дачной аптечке должны быть антисептик и обезболивающее

В дачной аптечке необходимо иметь антисептическое средство и обезболивающее лекарство, заявил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко. По его словам, не менее важно наличие активированного угля и противогрибковых препаратов.

В аптечке стоит иметь антисептик для обработки ран, который содержит хлоргексидин или перекись водорода. Это поможет предотвратить инфекции при порезах и ссадинах. Также не следует забывать об обезболивающем средстве с действующим веществом ибупрофен или парацетамол. Оно эффективно при болях различного происхождения и поможет снизить температуру. При аллергических реакциях на укус насекомого или контакт с растениями пригодится противоаллергическое средство с лоратадином или дифенгидрамином, — поделился Еременко.

Он отметил, что для контроля артериального давления, особенно при гипертонии, следует иметь тонометр. По словам врача, для снижения температуры и устранения лихорадки следует использовать жаропонижающие препараты, содержащие парацетамол или ацетилсалициловую кислоту.

При расстройствах желудка, газах и метеоризме поможет активированный уголь. Для профилактики и лечения простуды и гриппа пригодится противовирусный препарат с озельтамивиром. С целью борьбы с грибковыми инфекциями кожи и слизистых необходимо противогрибковое средство с клотримазолом. Антибиотик широкого спектра действия с амоксициллином эффективен при бактериальных инфекциях дыхательных и мочевыводящих путей, — добавил Еременко.

Кроме этого, он подчеркнул, что средство с декспантенолом поможет облегчить состояние и ускорить восстановление кожи после солнечных ожогов. При этом, по словам специалиста, перед применением любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

