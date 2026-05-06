Нутрициолог развеяла миф о чудодейственных свойствах сока сельдерея

Сок сельдерея не обладает доказанными целебными свойствами для организма, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. Кроме того, по ее словам, этот напиток следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями почек.

Гипотеза о «детоксикации» при приеме сока сельдерея натощак не имеет биохимического основания. Печень и почки работают в непрерывном режиме вне зависимости от времени приема пищи. Желудочная кислота не «убивает» полезные вещества напитка при его смешивании с едой — это миф, не подкрепленный физиологией пищеварения. Если вы рассчитываете вылечить им синдром раздраженного кишечника или нормализовать гормональный фон — наука пока не на вашей стороне, — поделилась Дивинская.

Она отметила, что регулярное употребление сельдерейного сока лишь приносит антиоксиданты и помогает выработать утреннюю привычку. По словам нутрициолога, это настраивает на осознанное питание в течение дня, действуя скорее на психологическом уровне.

Отдельного разговора заслуживает группа риска. Сельдерей богат соединениями, усиливающими фотосенсибилизацию, — псораленами. При регулярном употреблении в больших количествах и интенсивном солнечном воздействии возможны фотодерматиты. Пациентам с заболеваниями почек стоит проконсультироваться с врачом из-за оксалатов в составе, — заключила Дивинская.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что чрезмерное употребление жидкости может привести к сбоям в сердечном ритме. По ее словам, многие популярные напитки таят в себе скрытые опасности, такие как высокие дозы сахара и «жидкие калории».