Нутрициолог развеяла миф о чудодейственных свойствах сока сельдерея

Нутрициолог Дивинская: сок сельдерея не окажет лечебного воздействия на организм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сок сельдерея не обладает доказанными целебными свойствами для организма, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. Кроме того, по ее словам, этот напиток следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями почек.

Гипотеза о «детоксикации» при приеме сока сельдерея натощак не имеет биохимического основания. Печень и почки работают в непрерывном режиме вне зависимости от времени приема пищи. Желудочная кислота не «убивает» полезные вещества напитка при его смешивании с едой — это миф, не подкрепленный физиологией пищеварения. Если вы рассчитываете вылечить им синдром раздраженного кишечника или нормализовать гормональный фон — наука пока не на вашей стороне, — поделилась Дивинская.

Она отметила, что регулярное употребление сельдерейного сока лишь приносит антиоксиданты и помогает выработать утреннюю привычку. По словам нутрициолога, это настраивает на осознанное питание в течение дня, действуя скорее на психологическом уровне.

Отдельного разговора заслуживает группа риска. Сельдерей богат соединениями, усиливающими фотосенсибилизацию, — псораленами. При регулярном употреблении в больших количествах и интенсивном солнечном воздействии возможны фотодерматиты. Пациентам с заболеваниями почек стоит проконсультироваться с врачом из-за оксалатов в составе, — заключила Дивинская.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что чрезмерное употребление жидкости может привести к сбоям в сердечном ритме. По ее словам, многие популярные напитки таят в себе скрытые опасности, такие как высокие дозы сахара и «жидкие калории».

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
