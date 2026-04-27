Врач назвала причины постоянной повышенной температуры тела

Врач Сайно: прием лекарств может вызвать постоянную повышенную температуру тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повышенная температура тела в пределах 37 или 38 градусов, которая держится на протяжении нескольких недель, может возникнуть из-за приема некоторых лекарств, рассказала «Газете.Ru» врач и кандидат медицинских наук Ольга Сайно. Так называемый субфебрилитет нередко связан с постоянными физическими нагрузками или с хроническим стрессом.

У некоторых пациентов субфебрилитет может быть побочным эффектом приема лекарств, таких как антибиотики, гормональные препараты, антидепрессанты, нейролептики, противоопухолевые средства и иммуномодуляторы. Посетить врача следует, если субфебрильная температура держится несколько дней. Особое внимание нужно обратить, если субфебрилитет сочетается с болью в грудной клетке, кашлем, одышкой, потливостью по ночам, выраженной слабостью и увеличением лимфатических узлов, — подчеркнула Сайно.

Врач отметила, что это состояние вкупе с вышеуказанными признаками может указывать на простудные заболевания, пневмонию или острые инфекции. Специалист добавила, что у некоторых женщин субфебрилитет появляется в первом триместре беременности или в период предменопаузы из-за гормональной перестройки.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что самолечение антибиотиками может привести к возникновению устойчивых к ним бактерий. По ее словам, чрезмерное использование медикаментов также снижает иммунную защиту организма.

В МИД РФ констатировали нарастание противоречий внутри западного лагеря
Стали известны подробности подготовки покушения на Трампа
Киев потерял место производства дальнобойных дронов
В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами
В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева
Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился
США предрекли череду покушений на официальных лиц государства
Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
