Врач назвала причины постоянной повышенной температуры тела

Повышенная температура тела в пределах 37 или 38 градусов, которая держится на протяжении нескольких недель, может возникнуть из-за приема некоторых лекарств, рассказала «Газете.Ru» врач и кандидат медицинских наук Ольга Сайно. Так называемый субфебрилитет нередко связан с постоянными физическими нагрузками или с хроническим стрессом.

У некоторых пациентов субфебрилитет может быть побочным эффектом приема лекарств, таких как антибиотики, гормональные препараты, антидепрессанты, нейролептики, противоопухолевые средства и иммуномодуляторы. Посетить врача следует, если субфебрильная температура держится несколько дней. Особое внимание нужно обратить, если субфебрилитет сочетается с болью в грудной клетке, кашлем, одышкой, потливостью по ночам, выраженной слабостью и увеличением лимфатических узлов, — подчеркнула Сайно.

Врач отметила, что это состояние вкупе с вышеуказанными признаками может указывать на простудные заболевания, пневмонию или острые инфекции. Специалист добавила, что у некоторых женщин субфебрилитет появляется в первом триместре беременности или в период предменопаузы из-за гормональной перестройки.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что самолечение антибиотиками может привести к возникновению устойчивых к ним бактерий. По ее словам, чрезмерное использование медикаментов также снижает иммунную защиту организма.