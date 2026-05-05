Терапевт объяснила пользу регулярных обследований

Регулярные медицинские обследования даже при отсутствии жалоб помогают найти заболевания, которые протекают бессимптомно, рассказала врач — кардиолог-терапевт Амина Платунова. В беседе с «Авторадио» специалист подчеркнула, что при этом важно выбирать, какие анализы лучше сдать. По ее словам, обследование лишается всякого смысла, когда его проходят просто для галочки.

Зачастую многие болезни не имеют каких-то ярких симптомов до развития более серьезных стадий, степеней. Поэтому чекапы — это хороший инструмент, главное, чтобы состоял из тех анализов и обследований, которые действительно имеют какую-либо цель, а не просто так, для галочки. Плюс зачастую чекапы подбираются по возрасту, — поделилась терапевт.

