День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:28

Терапевт объяснила пользу регулярных обследований

Терапевт Платунова: регулярные обследования помогают найти бессимптомные болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Регулярные медицинские обследования даже при отсутствии жалоб помогают найти заболевания, которые протекают бессимптомно, рассказала врач — кардиолог-терапевт Амина Платунова. В беседе с «Авторадио» специалист подчеркнула, что при этом важно выбирать, какие анализы лучше сдать. По ее словам, обследование лишается всякого смысла, когда его проходят просто для галочки.

Зачастую многие болезни не имеют каких-то ярких симптомов до развития более серьезных стадий, степеней. Поэтому чекапы — это хороший инструмент, главное, чтобы состоял из тех анализов и обследований, которые действительно имеют какую-либо цель, а не просто так, для галочки. Плюс зачастую чекапы подбираются по возрасту, — поделилась терапевт.

Ранее дерматолог-косметолог Наталья Ряховская порекомендовала включить в рацион авокадо и лосося для улучшения состояния кожи. По ее словам, после 35 лет уровень эстрогенов и прогестерона в организме снижается из-за стресса, возраста и диет.

Здоровье
заболевания
врачи
обследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выдающаяся фигура»: Познер о кончине основателя CNN Теда Тернера
«До конца»: в кризис-центре рассказали, как защититься от домашнего насилия
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.