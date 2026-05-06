Психиатр объяснила, как сберечь нервы на фоне ограничений интернета

Психиатр Кунаковская: ограничения связи стоит воспринять как цифровой детокс

Ограничения связи стоит воспринять как цифровой детокс, чтобы избежать тревоги из-за потери контроля, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, важно переключить фокус внимания с проблемы на возможности.

Отсутствие связи часто вызывает тревогу из-за потери контроля и сокращения привычных источников отвлечения. Ваша реакция зависит от названия [ситуации]. Вместо «Меня отрезали от мира» скажите себе: «У меня появился внеплановый цифровой детокс» или «Я в экспедиции, где связь — редкий ресурс». Это снижает сопротивление реальности. Переключите фокус с потери на «встроенные» возможности, — сказала Кунаковская.

Она уточнила, что справиться со стрессом помогут дыхательные практики и «заземление» через переключение внимания на окружающую реальность: предметы, звуки, тактильные ощущения, запахи и вкусы. Кроме того, отметила психиатр, действенным методом снятия тревоги являются записи от руки.

Создайте микроритуалы. Дрожащие руки или желание постоянно тыкать в телефон — остаточная мышечная память от скроллинга. Дайте им полезную работу. Складывайте бумажные самолетики, рвите ненужный листок на равные полоски, перебирайте монеты или камешки в кармане. Нарисуйте спираль, штрихуйте квадрат ручкой без цели — монотонные движения мягко переключают мозг в «альфа-ритм» покоя, — добавила Кунаковская.

Психиатр призвала не пытаться подавить негативные эмоции усилием воли, а напомнить себе о базовой безопасности. По ее словам, без связи мир не рушится.

Ранее депутат Госдумы Владимир Исаков призвал не взимать плату за звонки с сотовых телефонов в условиях ограничения связи. С этим предложением он обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Общество
интернет
ограничения
психиатры
советы
Виктория Молчанова
Дмитрий Новиков
