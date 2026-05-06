Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 мая?

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на регион идет атака вражеских БПЛА. По его словам, ПВО и мобильные огневые группы уничтожают вражеские дроны.

Позднее Аксенов заявил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу Джанкой погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнил он.

Также российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в операции задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительной информации, уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Они были сбиты в районах Верхнесадового и Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — говорится в публикации.

По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Работа в данный момент продолжается.

Кроме того, двое мужчин пострадали из-за удара украинского дрона по заправочной станции в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, также на заправке повреждено оборудование.

Глава региона уточнил, что один мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, а также ранения рук и ног. Второй пострадавший, начальник пожарной части, получил медпомощь на фоне осколочных ранений ног.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT написал, что жители Казани услышали мощный взрыв около 01:30 по московскому времени. По версии канала, средства противовоздушной обороны сработали по воздушным целям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях нет. Канал добавил, что очевидцы услышали глухой звук взрыва и увидели яркую вспышку. При этом в Республике Татарстан продолжает действовать режим ракетной опасности.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары был поврежден торговый центр на юге города. По информации источников, обломки разбили фасад и выбили стекла. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Местные жители сообщили об этом SHOT, уточнив, что информации о пострадавших пока нет. Последствия удара продолжают уточнять, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Глава Чувашии Олег Николаев в МАКС подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский район. По его словам, в результате атаки БПЛА ранен один человек. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил глава региона.

