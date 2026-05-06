Звезда культового хоррора ушел из жизни в Нью-Джерси

Американский актер Джонатан Тирстен, получивший известность благодаря фильму «Спящий лагерь», умер в возрасте 60 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его брата. По данным источника, артист скончался на прошлой неделе у себя дома в штате Нью-Джерси.

Тирстен появился на свет 11 августа 1965 года в районе Куинс (Нью-Йорк). Свою карьеру на экране он начал в 1981 году с участия в сериале «Другой мир». Широкую популярность ему принесла роль Рики Томаса в хорроре «Спящий лагерь», снятом режиссером Робертом Хилтзиком.

Спустя годы актер вновь вернулся к этому образу в картине «Возвращение в лагерь сна» (2008), а также появился в архивных сценах фильма «Лагерь сна IV: Выживший» (1992). В дальнейшем он продолжил сниматься преимущественно в малобюджетных фильмах ужасов. Работа в фильме «Идеальный дом» принесла Тирстену три награды за лучшую мужскую роль, а также еще одну номинацию на кинофестивалях.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.