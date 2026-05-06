06 мая 2026 в 03:54

Звезда культового хоррора ушел из жизни в Нью-Джерси

Умер известный по фильму «Спящий лагерь» актер Джонатан Тирстен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский актер Джонатан Тирстен, получивший известность благодаря фильму «Спящий лагерь», умер в возрасте 60 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его брата. По данным источника, артист скончался на прошлой неделе у себя дома в штате Нью-Джерси.

Тирстен появился на свет 11 августа 1965 года в районе Куинс (Нью-Йорк). Свою карьеру на экране он начал в 1981 году с участия в сериале «Другой мир». Широкую популярность ему принесла роль Рики Томаса в хорроре «Спящий лагерь», снятом режиссером Робертом Хилтзиком.

Спустя годы актер вновь вернулся к этому образу в картине «Возвращение в лагерь сна» (2008), а также появился в архивных сценах фильма «Лагерь сна IV: Выживший» (1992). В дальнейшем он продолжил сниматься преимущественно в малобюджетных фильмах ужасов. Работа в фильме «Идеальный дом» принесла Тирстену три награды за лучшую мужскую роль, а также еще одну номинацию на кинофестивалях.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

Шоу-бизнес
актеры
смерти
фильмы
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

