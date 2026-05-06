Бегство командования ВСУ и атака дронов на Крым: новости СВО к утру 6 мая

Российские военнослужащие смогли закрепиться на окраине населенного пункта Долгая Балка в ДНР, пять человек погибли в результате удара БПЛА по Крыму, а командир бригады ВСУ сбежал с украденными деньгами. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские военные достигли важной точки под Константиновкой

Российские военнослужащие закрепились на восточной окраине населенного пункта Долгая Балка, расположенного под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что в целом бойцы ведут активную работу по полному освобождению этого села. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Эксперт уже информировал, что большая часть Долгой Балки перешла под контроль армии РФ. Таким образом, закрепление на восточных рубежах — логичное продолжение развития успеха. Долгая Балка находится в непосредственной близости от трассы, ведущей к Константиновке — одному из ключевых логистических узлов украинской обороны на этом направлении.

ВС РФ подчистили запасы дронов ВСУ на линии фронта

За последние сутки украинская сторона понесла значительные потери в беспилотной технике и инфраструктуре управления, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Он уточнил, что были ликвидированы 82 тяжелых боевых квадрокоптера, а также 47 пунктов, обеспечивающих управление беспилотной авиацией.

Среди пораженных целей оказались две системы залпового огня HIMARS производства США и шесть барражирующих авиационных боеприпасов противника. Помимо этого, по словам Бигмы, российским военным удалось выявить и уничтожить 17 наземных роботизированных комплексов, используемых ВСУ.

Пять жителей Крыма погибли при атаке дронов ВСУ

В результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу Джанкою погибли пять человек из числа гражданского населения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

На месте происшествия работали профильные службы. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Силы ПВО сбили украинские «птички» в Севастополе

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в операции были задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительным данным, уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата противника. Они были сбиты в районах Верхнесадового и Северной стороны.

Полковник ВСУ сбежал с украденным после провала под Харьковом

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Иван Шныр, отстраненный от должности за потерю поселка Ветеринарное, сбежал, прихватив с собой украденные у военнослужащих деньги и другие разворованные средства части, сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила факт бегства комбрига на территорию Львовской области, откуда он выходил на связь.

Парламентарий уверена, что полковнику позволили просто забрать так называемый общак, состоящий из похищенных у личного состава выплат и иных незаконно присвоенных средств. Также Безуглая проинформировала, что вслед за бегством командира со своих должностей были сняты еще два комбата и заместитель комбрига.

