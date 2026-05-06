Гол Ничушкина помог «Колорадо» в матче НХЛ «Колорадо» с помощью Ничушкина выиграл матч у «Миннесоты» с Капризовым в составе

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на домашней арене во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграли «Миннесоту Уайлд» со счетом 5:2, увеличив преимущество в серии до 2:0. У победителей дублем отметился Валерий Ничушкин, забросивший свою первую шайбу в текущем плей-офф.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Мартин Нечас (3-я минута), Габриэль Ландескуг (9), Николя Руа (22), Натан Маккиннон (54) и Валерий Ничушкин (60). У «Миннесоты» отличились Кирилл Капризов (3) и Маркус Юханссон (55).

На счету Ничушкина также две голевые передачи в шести матчах. Капризов довел число заброшенных шайб в текущем Кубке Стэнли до трех. Голевой передачей отметился нападающий «Миннесоты» Данила Юров. Владимир Тарасенко и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

«Колорадо», который прошел «Лос-Анджелес» в первом раунде (4-0 в серии), уверенно движется к следующему этапу. «Миннесота» (выбившая «Даллас» 4-2) оказалась в сложной ситуации.

Третья игра серии пройдет на домашней арене «Миннесоты». Матч состоится в ночь на 10 мая по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ российский защитник «Каролины Харрикейнс» Александр Никишин покинул лед. Во втором периоде он попал под жесткий силовой прием от Тайлера Клевена, игрока «Оттавы Сенаторс».