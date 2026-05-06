Найдены еще три жертвы «слишком красивой» серийной убийцы

Серийная убийца из Сеула Ким Соенг отравила на свиданиях еще трех мужчин, передает издание «Чунъанъ ильбо». Девушку арестовали 19 февраля за покушение на жизнь трех мужчин, которых она напоила смесью седативных веществ.

Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в Сети. В частности, по мнению пользователей, она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

