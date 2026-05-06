06 мая 2026 в 07:39

Найдены еще три жертвы «слишком красивой» серийной убийцы

Серийная убийца из Сеула Ким Соенг отравила на свиданиях еще трех мужчин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Серийная убийца из Сеула Ким Соенг отравила на свиданиях еще трех мужчин, передает издание «Чунъанъ ильбо». Девушку арестовали 19 февраля за покушение на жизнь трех мужчин, которых она напоила смесью седативных веществ.

Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в Сети. В частности, по мнению пользователей, она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

Ранее сообщалось, что погиб зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко. По данным источника, мужчина, на счету которого пять жертв, попал под обстрел со стороны ВСУ. Серийный убийца добровольно отправился на фронт в сентябре 2023 года, служил в отряде «Шторм Z», по состоянию здоровья его взяли в санитарно-эвакуационный взвод.

Также суд оставил без изменения приговор маньяку Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
