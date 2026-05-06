Судью по делу бывшей первой леди Южной Кореи нашли мертвым

06 мая 2026 в 10:24

Судья по делу экс первой леди Южной Кореи найден мертвым в Сеуле

Судья Син Чжон О, рассматривавший в апелляции дело о коррупции против бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, найден мертвым возле здания Верховного суда Сеула, передает агентство Yonhap. По предварительной информации, в его кармане нашли записку.

Тело 55-летнего судьи обнаружили около 01:00 по местному времени на клумбе рядом со зданием суда. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Супругу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 20 месяцам тюрьмы по делу о взятках от религиозной организации. При этом суд оправдал экс первую леди по обвинениям в махинациях с акциями и нарушении закона о политических фондах. Самого президента приговорили к пяти годам заключения за препятствование аресту.

Ранее суд в Китае вынес смертный приговор бывшему секретарю партийного комитета города Хайкоу Ло Цзэнбиню с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, чиновник незаконно получил около 316 млн юаней (около 3,5 млрд рублей).

