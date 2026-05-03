День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 мая 2026 в 18:10

В одной из стран Азии провели соревнования по дневному сну

В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну

Фото: Xinhua/Yao Qilin/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну, сообщил канал Channel NewsAsia. Мероприятие состоялось в одном из городских парков. Победителем стал 80-летний житель южнокорейской столицы.

Второе место в соревновании занял 37-летний офисный работник. Конкурс уже третий год подряд организовывает мэрия Сеула. Согласно правилам соревнований, участники должны были спать в течение одного часа. В ходе сна у них измеряли динамику частоты сердечных сокращений.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин заявил, что зажимы в области шеи, грудной клетки и поясницы могут вызывать постоянный недосып. Он отметил, что в таком случае человек может просыпаться уставшим даже несмотря на то, что ночной отдых регулярно длится восемь часов.

До этого основатель компании «Бугров Капитал» Эдуард Бугров рассказал, что в России растет интерес путешественников к «сонному туризму». По его словам, такой вид отдыха набирает популярность как среди взрослого поколения, так и среди молодежи. Эксперт подчеркнул, что современные туристы чаще стремятся к здоровому образу жизни и долголетию, поскольку у все большего числа взрослых наблюдаются проблемы со сном.

Азия
Южная Корея
Сеул
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.