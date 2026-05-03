В одной из стран Азии провели соревнования по дневному сну В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну

В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну, сообщил канал Channel NewsAsia. Мероприятие состоялось в одном из городских парков. Победителем стал 80-летний житель южнокорейской столицы.

Второе место в соревновании занял 37-летний офисный работник. Конкурс уже третий год подряд организовывает мэрия Сеула. Согласно правилам соревнований, участники должны были спать в течение одного часа. В ходе сна у них измеряли динамику частоты сердечных сокращений.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин заявил, что зажимы в области шеи, грудной клетки и поясницы могут вызывать постоянный недосып. Он отметил, что в таком случае человек может просыпаться уставшим даже несмотря на то, что ночной отдых регулярно длится восемь часов.

До этого основатель компании «Бугров Капитал» Эдуард Бугров рассказал, что в России растет интерес путешественников к «сонному туризму». По его словам, такой вид отдыха набирает популярность как среди взрослого поколения, так и среди молодежи. Эксперт подчеркнул, что современные туристы чаще стремятся к здоровому образу жизни и долголетию, поскольку у все большего числа взрослых наблюдаются проблемы со сном.