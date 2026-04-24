Россиянам рассказали о набирающем популярность виде туризма

В России растет интерес путешественников к «сонному туризму», заявил NEWS.ru основатель компании «Бугров Капитал» Эдуард Бугров. По его словам, такой вид отдыха набирает популярность как среди взрослого поколения, так и молодежи.

В индустрии отдыха наблюдается важный тренд — одной из ключевых потребностей становится полноценный сон. При этом, хотим сразу отметить, что мода на аутентичность по-прежнему остается конкурентным преимуществом. Туристы все так же хотят созерцать, знакомиться с традициями, впитывать культурный код каждого места, в котором пусть даже недолго, но удалось побывать. Происходит лишь трансформация предпочтений. На этот раз обороты набирает «сонный туризм», — поделился Бугров.

Он подчеркнул, что современные туристы чаще стремятся к здоровому образу жизни и долголетию, поскольку у все большего числа взрослых наблюдаются проблемы со сном. По словам эксперта, это связано с высоким уровнем стресса, плотным рабочим графиком и постоянным информационным перегрузом, который нередко приводит к хроническому недосыпу.

Наибольший спрос на такой формат отдыха наблюдается в основном среди руководителей. Мы наблюдаем активный интерес среди молодежи. Да, безусловно, шумные компании остаются, и им мы очень рады. Тем не менее молодые пары, фрилансеры, люди старшего возраста выбирают формат гостевых домов в так называемых зеленых зонах именно для сна, причем с дополнительным набором услуг, таких как чаи, бани и чаны. Коллеги-эксперты туристической отрасли прогнозируют, что в 2026 году сегмент «сонного туризма» продолжит активно развиваться, — добавил Бугров.

Он отметил, что отели активно повышают уровень комфорта для сна гостей, вкладывая средства в качественные матрасы, удобные подушки, системы затемнения и звукоизоляцию. По мнению бизнесмена, также будут расширяться ретрит-центры, экомаршруты, иммерсивные зоны и небольшие загородные комплексы, которые обычно располагаются вблизи природных заповедников.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Крым, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа остаются самыми популярными направлениями среди российских туристов. По его словам, также востребованы Татарстан, Свердловская область, Хакасия, Республика Алтай и Русский Север.