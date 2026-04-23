Названы самые популярные у туристов регионы России

Вице-президент РСТ Барзыкин: Крым, Кубань и Кавказ очень востребованы у туристов

Крым, Краснодарский край и республики Северного Кавказа остаются наиболее популярными местами отдыха у российских туристов, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его данным, также спросом пользуются Татарстан, Свердловская область, Хакасия, Республика Алтай и Русский Север.

Если судить по ранним бронированиям, то растет Крым (+30%), Краснодарский край (+23%), а также республики Северного Кавказа. Хакасия — интереснейшая республика. Татарстан — в пятерке лидеров. Свердловская область входит в топ-10, туда едут за промышленным туризмом. Едут в Республику Алтай, на Байкал и на Русский Север — в Архангельск, Мурманск, — сказал Барзыкин.

Он добавил, что также очень востребованы туры по Золотому кольцу России: в 2025 году их посетили 25 миллионов человек.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь сообщила, что Таиланд, Вьетнам и Бали — одни из самых популярных направлений для индивидуального отдыха. По ее словам, в теплый период многие туристы-одиночки также предпочитают отдыхать в Турции, Египте и Китае. Она отметила, что многие удаленные сотрудники выбирают эти места для более длительного проживания.

Максим Ширяев
М. Ширяев
