«Недружественный шаг»: депутат о саммите Евросоюза и Украины в Армении Депутат Чепа назвал саммит ЕС и Украины в Армении очередной ошибкой Пашиняна

VIII саммит Европейского политического сообщества с участием президента Украины Владимира Зеленского, который состоится 4 мая в Ереване, является очередной ошибкой премьер-министра Армении Никола Пашинян, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что Москве стоит учитывать эти шаги при дальнейшем выстраивании отношений с Ереваном.

Это абсолютно недружественный шаг со стороны Армении. И, я думаю, это очередная ошибка Пашиняна. Он рассчитывает, что это мероприятие поможет ему на предстоящих выборах. Нет, [никакие конкретные меры по поддержке Украины не могут быть приняты], это так и останется только очередной русофобской болтовней. Я думаю, [России] следует это всячески учитывать это в отношениях с Арменией, — сказал Чепа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза активно стремятся превратить Армению в свой военно-политический форпост для противостояния России, однако Еревану не стоит рассчитывать на реальную помощь со стороны Брюсселя. По ее словам, милитаристский курс ЕС резко контрастирует с декларируемой армянским руководством позицией.