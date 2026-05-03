03 мая 2026 в 18:35

Грузовое судно попало под огонь у иранского побережья

Обстрел сухогруза произошел у побережья Ирана в 11 морских милях (20,3 км) к западу от Сирика, проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте. Сухогруз двигался в северном направлении. Детали инцидента, включая название судна, не приводятся.

UKMTO получил сообщение о происшествии в 11 морских милях к западу от Сирика, Иран. Капитан сухогруза, движущегося в северном направлении, доложил о том, что на него напало несколько небольших судов. Весь экипаж, по сообщениям, в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее в UKMTO заявили, что грузовое судно, вышедшее из Ирана, было обстреляно и остановлено в водах Оманского залива. Происшествие зафиксировано в восьми морских милях (1,85 км) западнее иранского побережья.

Кроме того, источники в области морской безопасности и судоходства сообщили, что как минимум два коммерческих судна были обстреляны при попытке пройти через Ормузский пролив. По их информации, к одному из танкеров приблизились быстроходные катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Управление морских торговых операций Великобритании подтвердило получение сигнала о нападении.

