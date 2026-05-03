В США заявили, что Земля находится под наблюдением инопланетян

Экс-адмирал ВМС США заявил, что Земля находится под наблюдением инопланетян

Земля может находиться под наблюдением высшего инопланетного разума, цели которого неизвестны, заявил бывший контр-адмирал ВМС США и экс-замминистра торговли Тимоти Галлоде в интервью Free Press. По его мнению, возможный контакт с внеземными цивилизациями может стать одним из ключевых событий XXI века.

Нас посещает некий высший разум, который мы не понимаем. И это происходит регулярно в нашем воздушном пространстве, в наших водах и в космосе, — рассказывает он.

Галлоде утверждает, что во время военно-морских учений наблюдал неопознанные летающие объекты. Ранее он давал аналогичные показания под присягой в конгрессе.

Ранее правительство США зарегистрировало домен aliens.gov на фоне громких заявлений президента Дональда Трампа о намерении обнародовать секретные материалы Пентагона, касающиеся инопланетян и неопознанных летающих объектов. Домен был зарегистрирован Исполнительным офисом президента США. Что именно появится на новом портале, пока неясно.