День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 мая 2026 в 21:11

Российская ПВО сбила 33 дрона ВСУ за четыре часа над регионами страны

ПВО ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа — с 16:00 до 20:00 мск — сбили 33 украинских дрона над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Московским регионом.

В период с 16:00 до 20:00 [мск] дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона, — сказано в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ударов украинских дронов по региону пострадали шесть мирных граждан. В поселке Октябрьский от взрыва БПЛА водитель грузовика получил взрывную травму, а также слепое осколочное ранение грудной клетки и нижней конечности.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Данная лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки АЭС и контролирует метеорологические параметры.

Регионы
Россия
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.