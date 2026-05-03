Российская ПВО сбила 33 дрона ВСУ за четыре часа над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа — с 16:00 до 20:00 мск — сбили 33 украинских дрона над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Московским регионом.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ударов украинских дронов по региону пострадали шесть мирных граждан. В поселке Октябрьский от взрыва БПЛА водитель грузовика получил взрывную травму, а также слепое осколочное ранение грудной клетки и нижней конечности.
До этого сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Данная лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки АЭС и контролирует метеорологические параметры.