Российская ПВО сбила 33 дрона ВСУ за четыре часа над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа — с 16:00 до 20:00 мск — сбили 33 украинских дрона над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Московским регионом.

В период с 16:00 до 20:00 [мск] дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона, — сказано в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ударов украинских дронов по региону пострадали шесть мирных граждан. В поселке Октябрьский от взрыва БПЛА водитель грузовика получил взрывную травму, а также слепое осколочное ранение грудной клетки и нижней конечности.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Данная лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки АЭС и контролирует метеорологические параметры.