День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 мая 2026 в 20:10

Украинцы придумали хитрый план, как «слинять» из страны в Европу

Полиция Украины разоблачила схему переправки мужчин в ЕС в скорой помощи

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На западе Украины силовики остановили карету скорой помощи, в которой под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу, сообщили в полиции Закарпатской области. В салоне прятались двое пассажиров, водитель забрал «клиентов» в столице и должен был доставить их в Закарпатье для дальнейшего незаконного пересечения госграницы.

Полиция Закарпатской области разоблачила схему переправки через границу мужчин, замаскированную под медэвакуацию. <...> Установлено, что водитель забрал «клиентов» в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы, — говорится в сообщении.

Ранее сдавшийся в плен российским военным стрелок 119-й бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий рассказал, что родственники мобилизованных помогали им сбегать с учебных сборов на Украине. По его словам, призывники брали телефон якобы для звонка домой, договаривались о встрече с родными и уходили к трассе, где их уже ждала машина.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье, находящемся под контролем Киева, задержаны двое мужчин, организовавших нелегальный бизнес по переправке за рубеж военных, самовольно оставивших места службы. Один из задержанных оказался сотрудником воинской части, который помогал прикрывать незаконные перевозки под видом служебных командировок.

Европа
Украина
границы
Закарпатская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.