Украинцы придумали хитрый план, как «слинять» из страны в Европу Полиция Украины разоблачила схему переправки мужчин в ЕС в скорой помощи

На западе Украины силовики остановили карету скорой помощи, в которой под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу, сообщили в полиции Закарпатской области. В салоне прятались двое пассажиров, водитель забрал «клиентов» в столице и должен был доставить их в Закарпатье для дальнейшего незаконного пересечения госграницы.

Ранее сдавшийся в плен российским военным стрелок 119-й бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий рассказал, что родственники мобилизованных помогали им сбегать с учебных сборов на Украине. По его словам, призывники брали телефон якобы для звонка домой, договаривались о встрече с родными и уходили к трассе, где их уже ждала машина.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье, находящемся под контролем Киева, задержаны двое мужчин, организовавших нелегальный бизнес по переправке за рубеж военных, самовольно оставивших места службы. Один из задержанных оказался сотрудником воинской части, который помогал прикрывать незаконные перевозки под видом служебных командировок.