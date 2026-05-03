Зарубин рассказал, как Путин отказался от помощи с зонтом в непогоду

Президент России Владимир Путин не давал подержать над собой зонтик и настаивал на том, чтобы нести его самому, рассказал корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин в Telegram-канале. Он опубликовал ролик, на котором видно, что главе государства пытаются помочь сначала вице-премьер Татьяна Голикова, а позже рядом стоящий руководитель Федерального центра медицины катастроф в Москве.

Как у Путина в непогоду пытались забрать зонт. И что из этого вышло, — подписал ролик Зарубин.

На кадрах также видно, как Путин последовал правилам этикета, раскрыв свой зонт и защитив Голикову от столичной непогоды. Она была единственной женщиной среди сопровождавших президента. Во время осмотра экспозиции на улице, где была выставлена бронированная скорая помощь, глава государства нес зонт на протяжении всей экскурсии.

Позже Голикова заявила, что Путин — настоящий мужчина. В то же время она призналась, что ей было немного неудобно, ведь она сама всегда хотела позаботиться о российском лидере. По мнению вице-премьера, очень важно беречь здоровье Путина.