Миллиардер из США раскрыл, во что инвесторы превратили финансовые рынки

Текущее состояние финансовых рынков сравнимо с азартными играми, заявил 95-летний американский инвестор Уоррен Баффетт в интервью CNBC. По его мнению, «игровое» настроение инвесторов вызывает беспокойство у многих экспертов. По словам миллиардера, люди никогда не были в более азартном расположении духа, чем сейчас, что дестабилизирует финансовую обстановку.

Люди могут переходить из церкви в казино и обратно. И я бы сказал, что в церкви людей все еще больше, но само казино стало очень привлекательным. <...> Мы никогда не видели, чтобы люди находились в более азартном настроении, чем сейчас, — сказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на «Биржевом форуме», посоветовал россиянам со свободными средствами присмотреться к облигациям, а не к акциям. По его словам, для неквалифицированных инвесторов покупка долевых ценных бумаг связана с высокими рисками.

Кроме того, эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в 2026 году целесообразно вкладывать средства в иностранную валюту. По его прогнозу, до конца года следует ожидать падения курса рубля. Финансист подчеркнул, что сейчас предпочтительнее выбирать сбережения с минимальным уровнем риска.