03 мая 2026 в 18:47

Мерц нагрубил женщине с онкологией

Фото: Amrei Schulz/www.imago-images.de/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил больной раком жительнице страны, которая спросила его о сокращениях в системе здравоохранения, сообщает газета Bild. Вместо того чтобы проявить сочувствие, глава правительства принялся защищать бюджетную экономию.

По данным издания, инцидент произошел 30 апреля на встрече политика с гражданами в Зальцведеле. Одна из участниц, взяв микрофон, рассказала, что у нее рак кожи четвертой стадии и она едва может позволить себе оплатить собственные похороны. Женщина заявила, что не понимает, почему правительство планирует урезать расходы на здравоохранение, но при этом пыталось повысить зарплаты министрам.

Bild отмечает, что Мерц поморщился, еще не дослушав вопрос, а затем начал отвечать. Он заявил, что говорит не для проявления сочувствия, а чтобы немедленно опровергнуть обвинение. Канцлер пять раз повторил слово «никогда».

Как поясняет издание, двумя неделями ранее был подготовлен законопроект, который предусматривал увеличение окладов министрам почти на €40 тыс. (более 3,5 млн рублей). Поскольку зарплата канцлера привязана к этим выплатам, она также выросла бы примерно на €65 тыс. (более 5,7 млн рублей). Газета сообщает, что лишь после появления этой информации в СМИ министр внутренних дел Александер Добриндт отказался от этих планов.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 71% жителей Германии недовольны работой Мерца на посту канцлера страны. Как следует из данных опроса социологического института INSA, 76% немцев критикуют деятельность правительства.

